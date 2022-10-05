TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi bugün 14. bölümüyle ekranlara geldi. 14. bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 15. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

BALKAN NİNNİSİ 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konakta nis¸an heyecanı kısa su¨rer. Jovanka'nın sakladıgˆı sırrı o¨gˆrenen Ertan, aralarındaki bu¨yu¨k as¸ka nokta koymaya karar verir. Makedon ailenin konaktan gitmesi herkeste bu¨yu¨k s¸as¸kınlık uyandırır, gec¸mis¸ biraz daha gu¨n yu¨zu¨ne c¸ıkar. O¨te yandan eski sırlarla darmadagˆın olan Su¨leyman, Nina'nın ve gec¸mis¸inin pes¸ine du¨s¸er. Nina'nın go¨lgesi bile Su¨leyman'ın aklını bas¸ından alır. Su¨leyman yas¸anan her s¸eye ragˆmen, Nina'ya ulas¸mak ic¸in Elena'nın evine kadar gider. Pavel'in, Ertan'a kars¸ı yaptıgˆı planları bas¸arılı olmus¸tur. Bu arada Ertan da bos¸ durmayacak Pavel'in gerc¸ek yu¨zu¨nu¨ ortaya c¸ıkarmak ic¸in planlarını ortaya koyacaktır.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic