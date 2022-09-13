Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

BALKAN NİNNİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan ve Jovanka'nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman'ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir. Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır. Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır...

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evden kovulan, ormanda kamp yapacak yer ararken kendilerini buldukları köyde, eski defterleri açacak sorunlarla karşılaşan Süleyman, Arif ve Daniel için yaşananları anlatmak oldukça zordur. O köye nasıl düştüklerini, buralarda, düğünde yaşadıkları olayları anlatınca aile fertleri huzursuz olur. Özellikle Neriman ve Elena, Süleyman'ın eski düşmanıyla karşılaştığını öğrenince çok korkar. Geçmişte başından geçenleri hatırlayan ve üzülen Süleyman ise, aynı şeyleri yaşamaktansa Üsküp'ü terk etmeye karar verir. Süleyman'ı bu kararından vazgeçirmek için kolları sıvayan Jovanka ve Ertan ise geçmişte yaşananları araştırmaya başlar. Onlar eski defterleri karıştırırken, konaktaki tüm dengeler de alt üst olur.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic