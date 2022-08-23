Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

BALKAN NİNNİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman'ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur. Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan'ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana'ya gitmek için yola koyulur. Ertan'ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır. Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur...

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir. Tapunun gerc¸ek c¸ıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder. Bunu duyan Neriman ve Elena ise c¸ılgına do¨ner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler. Bu arada Ertan'ı evlendirmek ic¸in yapılan 'tıras¸ gecesi' hu¨sranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına kars¸ılık bulamadıgˆı ic¸in uzaklara gitmeye kalkmıştır...

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic