BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Balkabaklı Kestane çorbası tarifi veBalkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChefBalkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI MALZEMELERİ

300 gram balkabağı (kabağı soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)

200 gram kestane (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş veya küçük doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

4 su bardağı sebze suyu veya su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı krema (isteğe bağlı)

Taze dereotu veya maydanoz (süslemek için)

BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Balkabağını, kestaneleri, soğanı, sarımsağı ve havucu hazırlayın.

Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Doğranmış balkabağını ve rendelenmiş havucu tencereye ekleyin. 5-6 dakika boyunca sebzeleri kavurun.

Haşlanmış kestaneleri ekleyin ve karıştırın.

Sebze suyu veya suyu tencereye ilave edin. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Balkabağı ve havuçlar yumuşayıncaya kadar pişmesine dikkat edin.

Pişen çorbayı bir el blenderı veya mutfak robotu ile püre haline getirin. İsterseniz, çorbanın kıvamını krema ekleyerek daha da zenginleştirebilirsiniz.