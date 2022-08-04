Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastaların kimisi kucakta kimisi ise tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Valilik yetkilileri ise, yangında ölen ve yaralanan olmadığını, içeride bulunan 80'e yakın hastanın ise çevre hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Balıklı Rum Hastanesi nerede? Balıklı Rum Hastanesi konumu neresi?

BALIKLI RUM HASTANESİ NEREDE?

Özel Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Rum cemaat tarafından kurulmuş özel hastanedir.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetilir. Bünyesinde Türkiye'nin tek özel uyuşturucu tedavi kliniğini barındırır

Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy'de "Büyük Balıklı Han"'ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi]. Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi;. Balıklı Meryem Ana Kilisesi'nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı'daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816'da hastaneye bağlandı

Sultan II. Mahmut'un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul'daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildiler.

1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye'nin ilk özel kliniği kuruldu

BALIKLI RUM HASTANESİ KONUMU

Özel Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Rum cemaat tarafından kurulmuş özel hastanedir.