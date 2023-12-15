Balıklı pilav tarifi! MasterChef balıklı pilav nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel balıklı pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında balıklı pilav hazırladı. Peki, balıklı pilav nedir? balıklı pilav nasıl yapılır? balıklı pilav nedir?

Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif balıklı pilav ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, balıklı pilav nasıl yapılır? balıklı pilav nedir? balıklı pilav nasıl yapılır, balıklı pilav yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te balıklı pilav yapıldı, evde klasik balıklı pilav yapıldı! İşte en güzel balıklı pilav!

BALIKLI PİLAV TARİFİ!

Hamsili Pilav İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

hamsi

pirinç

su

soğan

tereyağı

fıstık

üzüm

dereotu

dolma baharı

arzuya göre karabiber

Hamsili Pilav Nasıl Yapılır?

Hamsiler ayıklanıp temizlenir, kılçıkları çıkarılır ve tuzlanır. Bir tencerede soğan doğranıp ½ paket margarinle kavrulur, fıstık, üzüm ilave edilir. Tuzlu suda haşlanıp süzülen pirince su ilave edilir ve hafif kavrulur, su ilavesi ile pişirilir. Suyu çekince 15-20 dakika demlendirilir, bu arada artan margarin ikiye ayrılıp tere yağla eritilip demlenen pilavın üzerine dökülür. Seker, bahar, biber ve dereotu ilave edilip karıştırılır. Hamsiler orta büyüklükte yağlanmış bir tepsiye sırtları tepsiye gelmek üzere biç aralıksız sıralanır. Tabii tepsinin kenarlarına da hazırlanan iç pilav yayılır. Üzeri hamsiyle tamamen kapatılır, artan yağ üzerine dilimler halinde bırakılır, kızgın fırında kızartılır ve sıcak sıcak servis yapılır.