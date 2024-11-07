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Balıkesir yangın söndü mü?

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Büyükorhan'ın Osmanlar ile Karacabey'in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir yangın söndü mü?

Bursa'nın Büyükorhan'daki yangın devam ediyor. Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Balıkesir yangın söndü mü?

BALIKESİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyükorhan ilçesinde, Bursa-Balıkesir sınırı tren yolu mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Yangından görüntüler:

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?

Balıkesir yangın söndü mü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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