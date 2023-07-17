BALIKESİR YANGIN SON DAKİKA | Balıkesir yangın söndü mü son dakika! Balıkesir yangın son durum nedir? Balıkesir yangın nerede çıktı?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin dört bir yanında baş gösteren orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Balıkesir yangın söndü mü son dakika! Balıkesir yangın son durum nedir? Balıkesir yangın nerede çıktı? İşte detaylar…

Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre yangınların son durumuna dönük açıklama geldi. Peki, Balıkesir yangın söndü mü son dakika! Balıkesir yangın son durum nedir? Balıkesir yangın nerede çıktı?

BALIKESİR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Bakanlıktan gelen açıklama da Balıkesir'in Ayvacık / Tabaklar bölgesinde çıkan yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 28 personel ile müdahale edildiği aktarıldı.

BALIKESİR AYVACIK TABAKLAR YANGIN SON DURUM NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda yangınlara müdahale edildiğini söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Yumaklı, "Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.