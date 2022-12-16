Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? 2022 Balıkesir TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Balıkesir TOKİ kurası tarihi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekilişleri etap etap olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Kura çekimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilen sorular arasında Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? Sorusu da yer alıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? Balıkesir TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Balıkesir TOKİ kurası tarihi!

Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? Sorusu, başvuruların alınmasının hemen ardından sıklıkla araştırılan ve merak edilen şehirler arasında yer aldı. Etaplarla gerçekleştirilen TOKİ kuralarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecan giderek artıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Balıkesir TOKİ kurası ne zaman? Balıkesir TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Balıkesir TOKİ kurası tarihi!

BALIKESİR TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Balıkesir sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

BALIKESİR 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET BALIKESİR TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.