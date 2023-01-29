Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün gerçekleştirilecek olan Balıkesir TOKİ kuraları ile Balıkesir TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı merak konusu oluyor ve TOKİ Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu? Sorusu ile araştırılıyor. İşte Balıkesir TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Balıkesir TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı, Balıkesir TOKİ kura sonuçlarına dair en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. İşte Balıkesir TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi!

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Balıkesir TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız.

2023 E DEVLET BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.