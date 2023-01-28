TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Balıkesir için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Balıkesir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Balıkesir etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Balıkesir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekim işlemleri etap etap gerçekleştirirken Balıkesir TOKİ kura çekimi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan duyuru ile birlikte Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Paylaşılmakta olan duyuruya göre Balıkesir TOKİ kura çekimi 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.