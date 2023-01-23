Balıkesir TOKİ kura çekilişi ne zaman? 29 Ocak Balıkesir TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Balıkesir etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? Balıkesir TOKİ kura çekimi ne zaman? Balıkesir TOKİ kura çekimi saat kaçta?

BALIKESIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Balıkesir kura çekim tarihi 29 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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