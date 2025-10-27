Haberler

Balıkesir Sındırgı 6.1 depremi öncü mü, artçı mı?

Balıkesir Sındırgı 6.1 depremi öncü mü, artçı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Peki, Balıkesir Sındırgı 6.1 depremi öncü mü, artçı mı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Peki, Balıkesir Sındırgı 6.1 depremi öncü mü, artçı mı?

SINDIRGI'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM PANİĞİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'taki büyük sarsıntının ardından bir kez daha güçlü şekilde sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kısa süre sonra, 23.04'te 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu ikinci deprem 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem, sadece Sındırgı'da değil; İzmir, Aydın, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Balıkesir Sındırgı 6.1 depremi öncü mü, artçı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirtti:

"Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor."

BALIKESİR SINDIRGI 6.1 DEPREMİ ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?

Uzmanlar Balıkesir depremi il henüz açıklamalarını yayınlamadılar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı

Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.