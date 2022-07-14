Balıkesir Posta Kodu kaç? Balıkesir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Balıkesir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Balıkesir Posta Kodu kaç? Balıkesir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Balıkesir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Balıkesir ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Balıkesir) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Balıkesir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Balıkesir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
BALIKESİR'İN POSTA KODU KAÇTIR?
Balıkesir'in posta kodu 10000 'dır. Balıkesir'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Balıkesir posta kodu : 10000
BALIKESİR VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Altıeylül posta kodu : 10100
- Ayvalık posta kodu : 10405
- Balya posta kodu : 10840
- Bandırma posta kodu : 10245
- Bigadiç posta kodu : 10440
- Burhaniye posta kodu : 10700
- Dursunbey posta kodu : 10800
- Edremit posta kodu : 10390
- Erdek posta kodu : 10500
- Gömeç posta kodu : 10715
- Gönen posta kodu : 10900
- Havran posta kodu : 10565
- İvrindi posta kodu : 10785
- Karesi posta kodu : 10085
- Kepsut posta kodu : 10660
- Manyas posta kodu : 10480
- Marmara posta kodu : 10940
- Savaştepe posta kodu : 10580
- Sındırgı posta kodu : 10330
- Susurluk posta kodu : 10610