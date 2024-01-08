Balıkesir okullar tatil mi? 9 Ocak Salı hangi ilçelerde okullar tatil? Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?

Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Balıkesir'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Balıkesir'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Balıkesir'de okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 00:00 - 10.01.2024 06:00

Genel Durum

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Balıkesir'de ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Su Baskını - Sel - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma - Don Olayı

Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.