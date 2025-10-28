Balıkesir okullar tatil mi, 28 Ekim Salı Balıkesir'de okul yok mu?

Yaşanan bu güçlü depremin ardından vatandaşlar, " Balıkesir'de okullar tatil mi?" ve "28 Ekim Salı günü eğitime ara verilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kentte deprem sonrası durumun değerlendirilmesiyle birlikte olası tatil kararının açıklanması bekleniyor.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre iller olan İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de de güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı sırasında vatandaşlar büyük korku yaşarken, pek çok kişi evlerinden dışarı çıktı.

HASAR GÖREN BİNALAR VE BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Depremin ardından bazı bölgelerde yıkılan yapılar olduğuna dair ihbarlar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 10 Ağustos'taki depremde hasar gördüğü için daha önce boşaltılan 3 bina ve 1 dükkânın yıkıldığını, ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, yaşanan depremin ardından kent genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Balıkesir genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.