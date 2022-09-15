Balıkesir Kaymaklısı tarifi! Masterchef Balıkesir Kaymaklısı nedir, nasıl yapılır? Balıkesir Kaymaklısı için gerekli malzemeler! Hangi yöreye ait?

Masterchef 15 Eylül yarışmasında şefler tarafından Balıkesir Kaymaklısı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Balıkesir Kaymaklısı nasıl yapılır? Balıkesir Kaymaklısı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Balıkesir Kaymaklısı yemek tarifi! Balıkesir Kaymaklısı nasıl yapılır? Balıkesir Kaymaklısı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Balıkesir Kaymaklısı tarifi oldu. Peki en güzel Balıkesir Kaymaklısı yemek tarifi nasıldır? Balıkesir Kaymaklısı yemeği nasıl yapılır? Balıkesir Kaymaklısı için gerekli malzemeler nelerdir?

BALIKESİR KAYMAKLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg un

300 g tereyağı

6 yumurta

700 g kaymak

2 kg şeker

Üstüne gelinceye kadar su

BALIKESİR KAYMAKLISI NASIL YAPILIR?

Un hamur tahtasında elenir, ortası açılır. Tereyağı ve süt konup karıştırılır. Yoğrulur. Dinlendirildikten sonra on iki parçaya bölünüp yağlı bir tepsiye konulur. Her yufkanın kırılmaması için elle su serpilir, diğer 6 yufkada diğer yağlı tepsiye yerleştirilir. Fırında veya mangalda pişirilir. Alt kısımları kızarınca iki tepside ateşten indirilir. Birinci tepsideki yufkaların üst yufkası üzerine bolca kaymak yayılır. Kümeler halinde de konulabilir. Diğer tepsideki yufkaların alttaki kızarmış tarafı üste gelmek üzere birinci tepsideki kaymakların üzerine kapatılır. Ilık halde reçel şurupları koyulduğunda şerbet soğuk hamur üzerine gezdirilerek dökülür, kapak katılır. Soğuduktan sonra servis yapılır.