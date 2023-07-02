Balıkesir'in Mavi Bayrak Sayısı Arttı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 7'ye yükseldi. Mavi bayrakların göndere çekilmesi nedeniyle tören yapıldı. Törene katılan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş "550 mavi bayrakla gururla ifade etmek isterim ki, bugün İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye 3'üncü sırada yer almaktadır. Balıkesir'de de bir rekor gerçekleşmiş, 36 olan mavi bayrak sayısı bugün 50 bayrağımızın dalgalanacağı noktaya gelmiştir. Aynı zamanda güzel Burhaniye'mizde de bu sene 7'nci bayrağımızı dalgalandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 olan mavi bayrak sayısı bu yıl 7'ye yükseldi. Mavi bayrakların göndere çekilmesi nedeniyle tören yapıldı. Öğretmenevleri Plajında düzenlenen törende mavi bayrak göndere çekilirken, törene Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları ve TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ve bazı daire müdürleri katıldı.

"BUGÜN İSPANYA VE YUNANİSTAN'IN ARDINDAN TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA YER ALMAKTADIR"

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş şunları söyledi:

"Bugün hem çevre sorunlarına dikkat çekmek hem de yıllardır gelenek haline gelen mavi bayrağımızı göndere çekmek için bir aradayız. Dünya da en çok bilinen mavi bayrak çalışmaları, 1993 yılında Turizm Bakanlığımız nezdinde başlatılmış ve Turizm Bakanlığımızla birlikte o tarihten beri bugüne kadar geldi. ve 1993 yılından bu yıla sahip olduğumuz 550 mavi bayrakla gururla ifade etmek isterim ki, bugün İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye 3'üncü sırada yer almaktadır. Balıkesir'de de bir rekor gerçekleşmiş, 36 olan mavi bayrak sayısı bugün 50 bayrağımızın dalgalanacağı noktaya gelmiştir. Aynı zamanda güzel Burhaniye'mizde de bu sene 7'nci bayrağımızı dalgalandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Balıkesir, ayrıca 50 mavi bayrakla, tarihinde ilk defa Antalya, Muğla ve İzmir'in ardından tarihinde ilk defa 4'üncü sıraya yerleşmiş. Aydın ilinin önüne geçmiş durumdadır."

"MAVİ BAYRAKLAR ÖNEMLİDİR. TURİST AÇISINDAN TURİZM AÇISINDAN GÜVENLİ PLAJ DEMEKTİR"

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise şöyle konuştu:

"Mavi bayrak sayımız 7 oldu. İnşallah, bir daha ki sezonda 10'a çıkarmayı düşünüyoruz. Mavi bayrakların 6 adedi halk plajlarında, birisi de Orient Otelde. 7 tane mavi bayrağımız var. Mavi bayraklar önemlidir. Turist açısından turizm açısından güvenli plaj demektir bu. Denizin temiz tutulması, plajların temiz olması ve temizlik açısından ne kadar fazla mavi bayrak olursa o kadar iyi olur. Şu anda Balıkesir'de mavi bayrakta 50'ye ulaştık. Balıkesir Türkiye'de 4'üncüdür. Aydın'ın önüne geçmişiz. Antalya, Muğla ve İzmir'den sonra 4'üncü sıradayız. Balıkesir de mavi bayrakları önümüzdeki yılarda daha da artıracağız. Burhaniye'miz için hayırlı olsun."