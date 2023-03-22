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Balıkesir İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Balıkesir sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir imsak saati!

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Balıkesir İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Balıkesir sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir imsak saati!

Balıkesir'de imsak saat kaçta kesiliyor ve Balıkesir için sahur vakti merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Balıkesir sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Balıkesir imsak saati merak edilmekte. Peki, Balıkesir sahur vakti ne zaman? Balıkesir imsak ve güneş saati haberimizde...

Balıkesir sahur vakti! Balıkesir'de imsak saat kaçta kesiliyor merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Balıkesir sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Balıkesir imsak saati merak edilmekte. Peki, Balıkesir sahur vakti ne zaman? Balıkesir imsak ve güneş saati ile Balıkesir sahur vakti ile ilgili bilgiler...

BALIKESİR SAHUR VAKTİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Balıkesir 23 Mart sahur vakti05:43 (imsak saati) olarak açıklanmıştır. Ayrıca 23 Mart Balıkesir iftar vakti saati ise19:34 olarak yer almıştır.

AYVALIK İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe05:4307:0613:2516:5219:3420:52
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma05:4107:0413:2516:5219:3520:53
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi05:3907:0313:2416:5319:3620:54
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar05:3807:0113:2416:5319:3720:55
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi05:3607:0013:2416:5319:3820:56
6 Ramazan 144428 Mart 2023 Salı05:3406:5813:2416:5419:3920:57
7 Ramazan 144429 Mart 2023 Çarşamba05:3206:5613:2316:5419:4020:59
8 Ramazan 144430 Mart 2023 Perşembe05:3106:5513:2316:5519:4121:00
9 Ramazan 144431 Mart 2023 Cuma05:2906:5313:2316:5519:4221:01
10 Ramazan 144401 Nisan 2023 Cumartesi05:2706:5213:2216:5519:4321:02
11 Ramazan 144402 Nisan 2023 Pazar05:2506:5013:2216:5619:4421:03
12 Ramazan 144403 Nisan 2023 Pazartesi05:2306:4913:2216:5619:4521:04
13 Ramazan 144404 Nisan 2023 Salı05:2206:4713:2116:5619:4621:06
14 Ramazan 144405 Nisan 2023 Çarşamba05:2006:4513:2116:5719:4721:07
15 Ramazan 144406 Nisan 2023 Perşembe05:1806:4413:2116:5719:4821:08
16 Ramazan 144407 Nisan 2023 Cuma05:1606:4213:2116:5719:4921:09
17 Ramazan 144408 Nisan 2023 Cumartesi05:1406:4113:2016:5819:5021:11
18 Ramazan 144409 Nisan 2023 Pazar05:1306:3913:2016:5819:5121:12
19 Ramazan 144410 Nisan 2023 Pazartesi05:1106:3813:2016:5819:5221:13
20 Ramazan 144411 Nisan 2023 Salı05:0906:3613:1916:5919:5321:14
21 Ramazan 144412 Nisan 2023 Çarşamba05:0706:3513:1916:5919:5421:15
22 Ramazan 144413 Nisan 2023 Perşembe05:0506:3313:1916:5919:5521:17
23 Ramazan 144414 Nisan 2023 Cuma05:0406:3213:1916:5919:5621:18
24 Ramazan 144415 Nisan 2023 Cumartesi05:0206:3013:1817:0019:5721:19
25 Ramazan 144416 Nisan 2023 Pazar05:0006:2913:1817:0019:5821:21
26 Ramazan 144417 Nisan 2023 Pazartesi04:5806:2713:1817:0019:5921:22
Kadir Gecesi
27 Ramazan 144418 Nisan 2023 Salı04:5606:2613:1817:0120:0021:23
28 Ramazan 144419 Nisan 2023 Çarşamba04:5506:2413:1817:0120:0121:24
29 Ramazan 144420 Nisan 2023 Perşembe04:5306:2313:1717:0120:0221:26

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :07:00
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Balıkesir Gündem Yaşam Haberler

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