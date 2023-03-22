Balıkesir İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Balıkesir sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir imsak saati!

Balıkesir'de imsak saat kaçta kesiliyor ve Balıkesir için sahur vakti merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Balıkesir sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Balıkesir imsak saati merak edilmekte. Peki, Balıkesir sahur vakti ne zaman? Balıkesir imsak ve güneş saati haberimizde...

Balıkesir sahur vakti! Balıkesir'de imsak saat kaçta kesiliyor merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Balıkesir sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Balıkesir imsak saati merak edilmekte. Peki, Balıkesir sahur vakti ne zaman? Balıkesir imsak ve güneş saati ile Balıkesir sahur vakti ile ilgili bilgiler...

BALIKESİR SAHUR VAKTİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Balıkesir 23 Mart sahur vakti05:43 (imsak saati) olarak açıklanmıştır. Ayrıca 23 Mart Balıkesir iftar vakti saati ise19:34 olarak yer almıştır.