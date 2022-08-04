Balıkesir gezilecek yerler listesi! Balıkesir'de gezilecek yerler nerelerdir?

Balıkesir doğası ve denizi ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sene içerisinde birçok turisti de ağırlamakta olan Balıkesir, son zamanlarda oldukça popüler olan Zeytinli Rock festivaline de ev sahipliği yapmaktadır. Peki Balıkesir'de gezilecek yerler nerelerdir? İşte Balıkesir gezilecek yerler listesi!

BALIKESİR GEZİLECEK YERLER

Balıkesir gezilecek yerler listesinde birçok doğal güzellik bulunmakta. Balıkesir, uzun kumsallar ve masmavi renkteki deniziyle birlikte görenleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Doğa ile iç içe bir gezi yapmak isteyenler için en iyi alternatifler arasında yer alan Balıkesir, yıllar boyunca birçok farklı uygarlığa da ev sahipliği yapmıştır.

AYVALIK

Balıkesir denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Ayvalık, bilindiği üzere Ayvalık tostu ile tanınmaktadır. Plajları, limanı, denizi ile güzel ve keyifli bir yürüyüş rotası çıkartarak sahil boyunca sevdiklerinizle yürüyüş yapabilirisiniz. Yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça yoğun ilgi gören Ayvalık, kendi tarzındaki sokakları ile sizleri kendisine bağlayacaktır. Ayrıca Ayvalığa kadar gelip de tost yemeden geri dönmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. İlçe içerisinde birçok yerde Ayvalık tostu yemeniz mümkün.

ERDEK

Bir yarımadanın ortasına kurulu olan Erdek, doğanın bütün renklerini içermekte. Ağaçları, yeşillikleri, denizi ve plajları ile görenleri kendisine hayret bırakacak bir güzelliğe sahip. Doğa ile iç içe yapılan bungalov evlerde konaklayabilir, yürüyüş yollarında sevdiklerinizle yürüyüş yapabilir, yaz aylarında sıcaktan bunalmak yerine buz gibi suyun tadını çıkartabilirsiniz. Gün içerisinde kalkan feribotlar aracılığıyla Avşa adası ve Marmara adasından ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Erdek açık hava müzesini ziyaret ederek geçmişe küçük bir yolculuk yapabilirsiniz.

BANDIRMA

Balıkesir'in en çok bilinen ilçelerinden birisi olan Bandırma, Marmara denizinde kıyısı olan bir sahil ilçesidir. Manyas kuş cenneti gölü, Atatürk parkı, Bandırma arkeoloji müzesi ve daha birçok farklı mekânı içerisinde barındıran Bandırma ilçesi, deniz ürünleri ve deniz mutfağı bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca yörenin en çok tercih edilen yemeklerinden birisi olan İnegöl köftesini yeme imkânınız da bulunuyor.

EDREMİT

Doğanın her renklerini görebileceğiniz ilçelerden birisi olan Edremit, oksijeni yüksek, temiz havası ile misafirlerini huzurla buluşturuyor. Bölge içerisinde yer alan şifalı kaplıcaları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Balıkesir'i dört mevsim boyunca ziyaret etmeniz ve tadını çıkarmanız mümkün. Dünya'nın en temiz ikinci havası olarak kabul edilen Kaz dağları, Balıkesir sınırları içerisinde, Edremit sınırlarında yer almaktadır. Ulaşımın oldukça kolay olduğu Edremit ilçesine, Körfez havalimanı sadece 7 Kilometre uzaklıktadır.

CUNDA ADASI

Sokakları ve büyüleyici deniz manzarasıyla ziyaretçilerini etkilemeyi başaran cunda adası, sokaklarında fotoğraf çekinmek için bile görülmeye değer yerlerdendir. İçerisinde bulunan mimari ve doğal güzellikleriyle sizi mest edecektir. Sevdiklerinizle sakin ve huzurlu bir gezi için seçilebilecek en iyi alternatiflerden birisidir.