Balıkesir'de meydana gelen depremin şiddeti merak ediliyor. Son dakika bilgilerine göre hissedilen büyüklükte bir deprem meydana geldi. Peki, Balıkesir deprem şiddeti ne? Az önce Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir kaç büyüklüğünde deprem?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Balıkesir'de hissedilen büyüklükte bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar tarafından depremin şiddeti araştırılmaktadır. Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Balıkesir deprem şiddeti ne? Az önce Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir kaç büyüklüğünde deprem? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.