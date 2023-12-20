Son dakika haberine göre, 20 Aralık'ta Balıkesir'de hissedilen bir sarsıntı yaşandı. Depremin şiddeti ve diğer ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? 20 Aralık Balıkesir deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Balıkesir deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Arama motorlarında Balıkesir deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

ARTÇI VE ÖNCÜ DEPREM NASIL AYIRT EDİLİR?

Depremlerin artçı mı öncü mü olduğunu anlamak, genellikle zaman sıralaması ve depremin büyüklüğü gibi faktörlere dayanır. Ancak, bu tahminler her zaman kesin olmayabilir, bu nedenle deprem uzmanları, bir bölgedeki deprem riskini daha iyi anlamak için bir dizi faktörü değerlendirir.

BALIKESİR DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.