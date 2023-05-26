Balıkesir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 26 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Balıkesir deprem oldu mu? Sorusu, Balıkesir'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir depremleri! 26 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Balıkesir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Balıkesir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir depremleri! 26 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BALIKESİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Balıkesir 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BALIKESİR DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ