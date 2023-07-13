Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika bilgilerine göre hissedilen büyüklükte bir deprem meydana geldi. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de deprem oldu mu? Balıkesir deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Son dakika bilgilerine göre Balıkesir'de deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından depremin şiddeti araştırılmaktadır. Az önce Balıkesir'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de deprem oldu mu? Balıkesir deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.