Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı?
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Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Balıkesir'in deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı? Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? İşte detaylar...
Balıkesir deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı? Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
BALIKESİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Balıkesir, Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer alıyor bu nedenle 1. derece deprem bölgesi olarak sayılıyor.
BALIKESİR FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Balıkesir'de fay hattı geçen yerler şöyle; Kuva-yi Milliye Mahallesi, Paşaalanı, Üçpınar, Ayşebacı.