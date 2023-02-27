Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Balıkesir'in deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Balıkesir deprem bölgesi mi? Balıkesir'de fay hattı var mı? Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? İşte detaylar...