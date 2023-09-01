Balıkesir'de Zaferden Barışa Paneli Düzenlendi

Anadolu Kadın Hareketi Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinlik Balıkesir Akçay Meydanı'nda yapıldı. Panelde zafer ve barışın önemi vurgulanırken tutuklu gazetecilerin durumu hatırlatıldı.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlen etkinlik Balıkesir Akçay Meydanı'nda yapıldı.

Balıkesir Akçay meydanında düzenlenen "Zaferden Barışa Paneli"ne gazeteciler Necdet Saraç ile Miyase İlknur, İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ve Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç katıldı.

Panelde, zafer ve barışın önemine dikkat çekilirken tutuklu gazeteciler hatırlatıldı. Öte yandan, katılımcılara özgürlüklerin korunması ve daha aydınlık bir gelecek için umutlarını kaybetmemeleri telkin edildi.

Etkinlikte sahne alan Baba Erenler grubu ise katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılandı. İzmir Marşı'nın söylendiği konserde vatandaşın Türk Bayrağı eşliğindeki coşkusu dikkat çekti.