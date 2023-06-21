Balıkesir'de yaz dönemi için hazırlıklar değerlendirildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda, yaz döneminde yoğunluk yaşanan ilçelerde kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve birimlerin güçlendirilmesi için yapılan hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı.

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak başkanlığında yaz döneminde yoğunluk yaşanan ilçelerde kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve birimlerin güçlendirilmesi için turizm sezonu dolayısıyla yapılan hazırlıklar ve çalışmaları kapsayan değerlendirme toplantısı yapıldı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilgili kurumların çalışmaları masaya yatırıldı. Yoğun bir yaz sezonu geçirmesi beklenirken Balıkesir'in, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İl Tarım ve Orman, İl Kültür ve Turizm, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün görev alanlarında yürüttükleri çalışmalar ve beklenen nüfus artışı dolayısıyla alınması gereken tedbirler toplantıda görüşüldü.

Kaymakamlar ilçelerindeki aciliyet gerektiren hususları ilgili kurum müdürlerine aktardı. Fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantıda hizmetlerin sunulmasında yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara yönelik alınacak önlemler değerlendirildi.

Vali Şıldak, yaz sezonunda nüfusun neredeyse 5'e katlanacağı düşünüldüğünde koordinasyon gerektiren konularda hızlı karar alabilmek için toplantının çok faydalı olduğunu vurguladı.

2023 yılı yaz döneminin turizm açısından Balıkesir'de yoğun geçmesinin öngörüldüğünü belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Hizmetleri yürüten kurumlarımızın kurumsal kimliğinin ve vizyonunun, personelin kılık kıyafetinden binaların bakımlı ve düzenli olmasına kadar hassas olunması gereken tüm noktalarda dikkatli ve özenli davranmaları gerekir. Kaymakamlarımızın, kurum yöneticilerimizin, ilçe müdürlerimizin işini takip ederek aksamaya mahal vermemeleri çok önemlidir. Vatandaşın Balıkesir algısını belediye hizmetlerinden tutun en uçtaki hizmet noktasına kadar yürütülen hizmetlerde iyi seviyede, kaliteli hale getirmek, aksamaları tespit etmek ve ilgililere duyurmak, tedbir almalarını sağlamak, bizim görevimiz."

Toplantıda ihtiyaçların yanı sıra acil müdahale edilmesi gereken noktalar da ele alındı.