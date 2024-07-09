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BALIKESİR'DE YANGIN SON DAKİKA! Balıkesir'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Balıkesir'de orman yangını nerede çıktı?

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BALIKESİR'DE YANGIN SON DAKİKA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

BALIKESİR'DE YANGIN SON DAKİKA! Balıkesir'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Balıkesir'de orman yangını nerede çıktı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Orman Yangını Altıeylül Balıkesir İtfaiye Çevre Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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