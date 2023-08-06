İnternet üzerinde yer almakta olan bilgilere göre Balıkesir'de yangın mı var? Sorusu merak ediliyor. Özellikle yaz aylarında artış göstermekte olan orman yangınları hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de orman yangını son durum ne?

Balıkesir'de yangın mı var? Sorusu, Balıkesir'de dumanların yükselmesinin ardından merak edildi ve sosyal medya platformu üzerinde yer aldı. Birçok vatandaş Balıkesir'de orman yangını son durum ne? Sorusunu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Balıkesir'de yangın mı var? Balıkesir'de orman yangını son durum ne?

BALIKESİR'DE YANGIN MI VAR?

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını başlamasının ardından yetkililer tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının başlama sebebine dair araştırmalar sürüyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler bölgeye sevk edildi.