Balıkesir'de yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı Balıkesir Karesi ve Balya'da nerede yangın çıktı, yangında hasar oluştu mu, yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre, Balıkesir'de Karesi ve Balya ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Balıkesir'de yangın mı çıktı? 23 Ağustos Salı 2022 Balıkesir Karesi ve Balya'da hangi ormanda yangın çıktı, yangında hasar meydana geldi mi, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte yangın ile ilgili son detaylar...

Balıkesir'de yangın mı oldu? Balıkesir'de hangi ilçede yangın çıktı? Karesi'de yangın nerede çıktı? Balya'da yangın mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

BALIKESİR'DE YANGIN MI ÇIKTI? (23 AĞUSTOS SALI 2022)

Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki ormanda ilk yangın, saat 12.30 sıralarında çıktı. Yangına 12 arazöz, 5 su ikmal aracı ile karadan, 4 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale edildi. 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, bölgeye yakın Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Burada da alevlere 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına yangında, 10 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarına başlandı. Çifte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR KOCAAVŞAR MAHALLESİ'NDE YANGIN ÇIKTI MI?

Balıkesir'in kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Balya'nın kırsal Akbaş Mahallesi'ndeki orman yangını da büyümeden söndürüldü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Balya Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Kocaavşar kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangını ihbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına 25 dakika içinde müdahale etti. 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 uçak ve 6 helikopterle yapılan müdahale sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Kocaavşar'daki söndürme çalışmaları devam ederken bu kez Balya'nın Akbaş kırsal mahallesinden yangın ihbarı alındı. Söndürme çalışmalarını sürdüren helikopterlerden birisi Akbaş kırsal mahallesine yönlendirilerek yangın büyümeden söndürüldü. Kocaavşar'daki yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarına devam ediliyor.