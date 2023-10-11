Balıkesir'de otomobil-traktör çarpışması: 3 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen otomobil-traktör çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Balıkesir- Bandırma karayolu, Göbel Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Susurluk istikametine gitmekte olan N.S. yönetimindeki 10 HY 206 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden İ.Ö.'nün kullandığı 16 TN 754 plakalı biber yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörden düşen sürücü ile otomobil sürücüsü N.S. ve yanında bulunan eşi E.S., yaralandı. Kazada, devrilen traktörün römorkunda bulunan biberler ise yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yola saçılan biberlerin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.