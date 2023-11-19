Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Efe (37) idaresindeki 35 AC 735 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Kocadağ kavşağında Raşit Küçükbaş'ın (68) kullandığı 10 KC 458 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, zeytin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Özlem Efe (34), Ayşe Ferhan Efe (5) ve Ali Efe (9) Burhaniye Devlet Hastanesine, traktörün sürücüsü Raşit Küçükbaş ile araçta bulunan Gülsüm Küçükbaş (60) ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülsüm Küçükbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.