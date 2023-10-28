Balıkesir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Osman Y. (73) idaresindeki 16 YK 898 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun 13. kilometresinde, Eyüp D'nin (69) kullandığı 10 AHZ 155 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün cesedi hastane morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Otomobil