Balıkesir'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.A. (31) idaresindeki 10 L 1696 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Değirmenönü mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isterken karşı yönden gelen M.G. (52) yönetimindeki 10 ZH 009 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile S.A. kontrolündeki araçta bulunan M.E.A. (7), H.H.A. (5), M.E.A. (59) ve S.A. (26) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.E.A. (7) ile M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.