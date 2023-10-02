Balıkesir'de otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Çanakkale - Balıkesir kara yolunun Burhaniye otogar kavşağında O.Alkan'ın kullandığı 10 Z 3288 plakalı otomobil ile Ö.A. Kılıç yönetimindeki 34 GUU 460 plakalı araçla çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birinin ters döndüğü kazada, yaralanan 3 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
112 ambulansları ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.