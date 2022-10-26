Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de deprem mi oldu? Son Dakika!

26 Ekim saat 13:27 sularında Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntın ardından birçok kişi deprem endişesi yaşandı ve internet üzerinde Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu araştırmaya başladı. 26 Ekim tarihinde gerçekleşen Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Son Dakika!

Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, gerçekleşen sarsıntının ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Depremin ardından en merak edilen soru 26 Ekim Balıkesir'de depremin büyüklüğü ne kadar? Sorusu oldu. Peki, Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Son Dakika!

BALIKESİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Balıkesir Bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı Balıkesir'de 13:27 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak kayıtlara geçti.