Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de deprem mi oldu? Son Dakika!

Gündem Haberleri

Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de deprem mi oldu? Son Dakika!

26 Ekim saat 13:27 sularında Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntın ardından birçok kişi deprem endişesi yaşandı ve internet üzerinde Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu araştırmaya başladı. 26 Ekim tarihinde gerçekleşen Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Son Dakika!

Son Dakika: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon Dakika: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde depremFilipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Bugün görülen güneş tutulması akıllara 17 Ağustos depremini getirdi! Profesörden dikkat çeken uyarıBugün görülen güneş tutulması akıllara 17 Ağustos depremini getirdi! Profesörden dikkat çeken uyarı

Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, gerçekleşen sarsıntının ardından birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Depremin ardından en merak edilen soru 26 Ekim Balıkesir'de depremin büyüklüğü ne kadar? Sorusu oldu. Peki, Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Son Dakika!

BALIKESİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Balıkesir Bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı Balıkesir'de 13:27 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak kayıtlara geçti.

Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Balıkesir deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de deprem mi oldu? Son Dakika!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title