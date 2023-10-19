Balıkesir'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Hacahmet Mahallesi Kızıklı Börezli caddesinde meydana geldi. Sürücü, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Hacahmet Mahallesi Kızıklı Börezli caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakır Aktürk (87) yönetimindeki 10 RF 995 plakalı otomobil Kızıklı Börezli caddesinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Bakır Aktürk araçta sıkıştı. Sürücü, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ciddi olduğu kaydedildi. - BALIKESİR