Balıkesir'de ekim ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 330 konut satıldı. Türkiye genelinde ise ekim ayında 93 bin 761 konut satışı gerçekleşti.

Balıkesir'de ekim ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 330 konut satıldı. Ekim ayında Türkiye genelinde 93 bin 761 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de ekim ayında 2 bin 330 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında yüzde 8,7 azalarak, 93 bin 761 konut satışı yapıldı. İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 80 konut ile Bayburt, 40 konut ile Hakkari,43 konut ile Ardahan oldu." - BALIKESİR