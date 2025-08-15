Balıkesir'de deprem oldu mu? SON DAKİKA! Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından "Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?" ve "Depremde can kaybı ya da hasar var mı?" gibi sorular kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Türkiye'nin birçok ilinden hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, Balıkesir'de deprem yaşandı ve bu sarsıntı ciddi etkilere yol açtı. İşte detaylar ve son gelişmeler...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, bugün saat 13.13'te merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

UZMANLARDAN UYARI

Deprem uzmanları, özellikle yıkıcı deprem sonrası bölgede hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini, artçıların risk taşıyabileceğini vurguluyor. Vatandaşlara, acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri tavsiye ediliyor.