Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım Salı Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?

Art arda yaşanan sarsıntılar, Sındırgı ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Gün boyunca beşik gibi sallanan ilçede vatandaşlar, ikinci depremin ardından da tedirgin anlar yaşadı. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SINDIRGI'DA 4.3'LÜK DEPREM PANİĞİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bir kez daha sarsıldı. 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan depremlerin ardından endişe dinmeden sürerken, bölgede saat 23.23'te yeni bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe genelinde kısa süreli paniğe neden oldu.

GÜNDÜZ 4.9 İLE SARSILMIŞTI

Aynı günün gündüz saatlerinde, yani 15.35'te, yine Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 11.02 kilometre derinlikte oluşan bu sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilmiş, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yaratmıştı.

VATANDAŞLAR NORMAL HAYATA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

27 Ekim'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılarla sarsılan Sındırgı'da, halk günlük yaşamına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde hasar gören iş yerlerini onaran esnaflar yeniden kepenk açarken, kapalı pazar yerinde alışveriş hareketliliği devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde yıkılırken, vatandaşlar riskli yapılardan uzak durmaları yönünde uyarılıyor. Kurumlar ve ekipler bölgede çalışmalarına devam ederken, halk da hayatın normale dönmesi için çaba gösteriyor.

AFAD'DAN DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI

AFAD, 27 Ekim'deki depremin ardından Sındırgı'da yürütülen çalışmaların ele alındığı bir "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. AFAD'ın açıklamasına göre, toplantı AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede, hasar tespit çalışmaları ve geçici barınma hizmeti kapsamında kurulan konteynerlerin durumu ele alındı.

Pehlivan, toplantı sonrası AFAD yöneticileriyle birlikte ilçede acil yıkımı planlanan binalarda incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, afetin etkilerini ortadan kaldırmak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.