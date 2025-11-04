Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım Salı Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım Salı Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bir kez daha sallandı. Gün içinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, akşam saatlerinde bölgede bu kez 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Art arda yaşanan sarsıntılar, Sındırgı ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Gün boyunca beşik gibi sallanan ilçede vatandaşlar, ikinci depremin ardından da tedirgin anlar yaşadı. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

.

SINDIRGI'DA 4.3'LÜK DEPREM PANİĞİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bir kez daha sarsıldı. 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan depremlerin ardından endişe dinmeden sürerken, bölgede saat 23.23'te yeni bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe genelinde kısa süreli paniğe neden oldu.

GÜNDÜZ 4.9 İLE SARSILMIŞTI

Aynı günün gündüz saatlerinde, yani 15.35'te, yine Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 11.02 kilometre derinlikte oluşan bu sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilmiş, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yaratmıştı.

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım Salı Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?

VATANDAŞLAR NORMAL HAYATA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

27 Ekim'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılarla sarsılan Sındırgı'da, halk günlük yaşamına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde hasar gören iş yerlerini onaran esnaflar yeniden kepenk açarken, kapalı pazar yerinde alışveriş hareketliliği devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde yıkılırken, vatandaşlar riskli yapılardan uzak durmaları yönünde uyarılıyor. Kurumlar ve ekipler bölgede çalışmalarına devam ederken, halk da hayatın normale dönmesi için çaba gösteriyor.

AFAD'DAN DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI

AFAD, 27 Ekim'deki depremin ardından Sındırgı'da yürütülen çalışmaların ele alındığı bir "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. AFAD'ın açıklamasına göre, toplantı AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede, hasar tespit çalışmaları ve geçici barınma hizmeti kapsamında kurulan konteynerlerin durumu ele alındı.

Pehlivan, toplantı sonrası AFAD yöneticileriyle birlikte ilçede acil yıkımı planlanan binalarda incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, afetin etkilerini ortadan kaldırmak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 521.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.