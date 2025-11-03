Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor ve her gün farklı şiddetlerde sarsıntılar kaydediliyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileriyle anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. Özellikle vatandaşlar, "Az önce deprem oldu mu?" veya "Yakınımda deprem hissedildi mi?" gibi sorular için bu listeleri yakından takip ediyor.

Depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi teknik veriler, olası riskleri değerlendirmek açısından kritik.

Anlık veriler sayesinde vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı önlem alabiliyor.

Yerel yönetimler ve afet koordinasyon merkezleri, sahadaki durumu bu veriler ışığında yönlendirebiliyor.

Sarsıntı hissedildiği hâlde listede görünmeyebilir; kaydedilmemiş veya güncelleme gecikmiş olabilir.

Listede yer alan veriler, yalnızca büyüklük değil, aynı zamanda derinlik gibi teknik detayları da içeriyor.

Farklı kaynaklar arasında küçük farklılıklar olabilir; örneğin bir deprem derinliği 7 km olarak, başka kaynakta 11 km olarak görülebilir.

Kısaca, Kandilli Rasathanesi'nin "son depremler listesi" Türkiye'deki deprem riskine dair güvenilir ve güncel bir kaynak olarak öne çıkıyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'de son dönemde dikkat çeken bir sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tahmini 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 11,5 km derinliğinde olduğu tespit edildi. Çevre iller — İstanbul, Bursa, Kütahya ve Çanakkale — de sarsıntıyı hissetti. Yapılan incelemelerde ise can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.