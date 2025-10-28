Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Ekim Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 27 Ekim 2025 gecesi 22.48'de 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece boyunca onlarca artçı kaydedildi. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Peki 28 Ekim itibarıyla Balıkesir'de deprem mi oldu? 28 Ekim Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'deki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı tespit etti. Kurumun yayımladığı Kandilli Son Depremler Listesi'ne göre, ana depremden sonra saat 02.30'da 4,6 büyüklüğünde bir artçı yaşandı.

Sındırgı merkezli depremlerin derinlikleri genellikle 7 ile 15 kilometre arasında değişirken, sarsıntılar başta Balıkesir merkez olmak üzere çevre iller olan Manisa, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

Kandilli verilerine göre öne çıkan artçılar şöyle:

23.04 – 4,3 büyüklüğünde

23.29 – 4,1 büyüklüğünde

02.30 – 4,6 büyüklüğünde

03.42 – 4,4 büyüklüğünde

05.36 – 4,1 büyüklüğünde

Uzmanlar, bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın resmi internet sitesinde yayımlanan Son Depremler Listesi, Balıkesir'deki hareketliliği gözler önüne serdi. Ana sarsıntının ardından AFAD verilerine göre büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen 15'in üzerinde artçı deprem kaydedildi.

AFAD verilerinden bazıları şu şekilde:

22.50 – 4,2 büyüklüğünde

22.55 – 3,5 büyüklüğünde

23.04 – 4,2 büyüklüğünde

02.30 – 4,4 büyüklüğünde

03.42 – 4,3 büyüklüğünde

Kuruma göre artçıların odak derinliği ortalama 7 kilometre civarında. Ekipler bölgede saha taramalarını sürdürürken, herhangi bir can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Balıkesir dün gece güçlü bir depremle sarsıldı. 27 Ekim 2025 saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, özellikle Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey ve Balıkesir merkezde yoğun şekilde hissedildi.

Vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıkarken, bazı ilçelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İzmir, Manisa, Bursa ve Çanakkale'de de vatandaşlar sarsıntıyı fark etti.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, ekiplerin sabaha kadar saha taraması yaptığı, öncelikli olarak can güvenliğinin kontrol edildiği bildirildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi; ancak bazı eski binalarda çatlaklar oluştuğu gözlendi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Yer bilimciler, bölgenin Ege ve Marmara fay hatlarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle aktif bir sismik kuşak üzerinde bulunduğuna dikkat çekiyor.

Ana sarsıntının derinliği ortalama 10 kilometre olarak ölçülürken, depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi nedeniyle çevre illerde de güçlü şekilde hissedildiği ifade edildi.

Artçı sarsıntıların büyük bölümü yine Sındırgı merkezli olarak kaydedildi. Uzmanlara göre artçıların birkaç hafta daha devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların bu süreçte hasarlı binalara girmemesi ve AFAD'ın uyarılarını dikkate alması isteniyor.

UZMANLARDAN UYARI: ARTÇILAR SÜREBİLİR

Kandilli Rasathanesi yetkilileri, 6,1 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede enerji boşalmasının devam ettiğini ve artçıların birkaç hafta boyunca sürebileceğini açıkladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce yaptığı açıklamalara göre, Balıkesir çevresi aktif fay hatlarıyla çevrili bir bölge ve özellikle Sındırgı–Bigadiç hattı üzerinde gerilim birikimi zaman zaman sarsıntılara neden olabiliyor.