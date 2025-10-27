Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu?

Akşamsaatlerinde meydana gelen deprem, Balıkesir'in birçok ilçesinde net şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntının etkisini daha belirgin hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası kent genelinde büyük bir merak oluştu. Sosyal medya paylaşımları artarken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim sabahı Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların en güncel bilgilere erişimini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilim insanları için değerli bir veri kaynağı oluşturuyor. Bu veriler, deprem bilincinin artırılmasına ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına önemli katkı sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgilerini düzenli olarak kamuoyuna sunuyor. Kurum, bu sayede vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi akışı sağlarken, afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık ilkesini de ön planda tutuyor.

Ayrıca Afad, yıl boyunca afet bilincini artırmak ve toplumun hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli tatbikatlar, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Kurumun paylaştığı analizler, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini hem de uzmanların olası risk bölgelerini daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.

Her iki kurumun yayımladığı "Son Depremler" listesi, hem vatandaşlar hem de araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor. Bu listeler, deprem farkındalığını artırarak toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesine katkıda bulunuyor.