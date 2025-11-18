Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Güncelleme:
Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte geçici bir tedirginlik oluşturdu. Şehrin çeşitli noktalarında fark edilen hareketlilik, vatandaşların ilgisini çekerken, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla gündeme taşındı. Konuyla ilgili olarak AFAD yetkilileri de kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Peki, 18 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli bir endişe oluşturdu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, hareketliliği daha net fark etti. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalara çevrildi. Olayla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketlilikleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, düzenli olarak güncellemeler paylaşarak deprem farkındalığını artırmayı ve yıl boyunca çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeyi sürdürüyor.

18 KASIM 2025 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

18 Kasım 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Hareketlilik, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha belirgin şekilde fark edildi ve şehir genelinde kısa süreli bir tedirginlik oluştu. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri paylaştı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri konusunda bilgilendirdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair güncel verileri takip etmek isteyenler için güvenilir bir kaynak olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
