Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hareketliliği daha belirgin hissetti. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi açıklamalara çevrildi. Olayla ilgili detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketlilikleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, düzenli olarak güncellemeler paylaşarak deprem farkındalığını artırmayı ve yıl boyunca çeşitli eğitimler ile tatbikatlar düzenlemeyi sürdürüyor.

17 KASIM 2025 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı Balıkesir ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Hareketlilik, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha belirgin algılandı ve şehir genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, resmi verileri paylaşarak büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini aktardı. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel bilgileri sunmaya devam ederken, bilim insanları ve araştırmacılar için güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.