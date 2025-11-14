Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabah saatlerinde hissedilen depremle güne tedirgin bir başlangıç yaptı. Şehrin farklı noktalarında duyulan sarsıntı, özellikle üst katlarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişe yarattı. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi. Depreme dair ayrıntılar haberimizin devamında.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 takip etmeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yaygın sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydederek analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar söylentilere itibar etmeden doğru bilgiye erişebiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

14 KASIM 2025 BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

14 Kasım 2025 Cuma sabahı Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntı, kentte ve çevre bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar depremi daha belirgin hissetti. Sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Depremin hemen ardından her iki kurum da büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini içeren resmi verileri paylaşarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.