Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Güncelleme:
Balıkesir'de sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, hissedilen deprem sonrası sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımlarıyla durumu gündeme taşıdı. Yetkililer, depremin ardından ilk verileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne hareketli başladı. Kentin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlarda endişe yarattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi. Depreme ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, gelişmiş gözlem sistemleriyle anlık olarak tespit edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin geniş sensör ağı sayesinde yer hareketleri saniyeler içinde kaydedilerek analiz ediliyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere anında ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan listelerde, her depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşabiliyor. Kurum ayrıca yıl boyunca düzenli bilgilendirme ve tatbikatlarla deprem bilincini artırmayı hedefliyor.

13 KASIM 2025 BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

13 Kasım 2025 Perşembe sabahı Balıkesir ve çevresinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar depremin etkisini daha belirgin şekilde hissetti. Kısa sürede sosyal medyada "Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları gündem olurken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi.

İki kurum da depreme ilişkin ilk verileri paylaşarak büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini kamuoyuna aktardı. Yetkililer, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen duyuruları dikkate almaları yönünde uyarıda bulundu.

