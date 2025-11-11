Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?


Balıkesir, sabah saatlerinde ani bir sarsıntıyla sallandı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli panik ve endişe yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" paylaşımları dikkat çekerken, AFAD yetkililerinden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabah saatlerinde ani bir depremle sarsıldı. Şehrin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve herkesin dikkatini AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalar çekti. Olayın detayları haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleriyle anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemi sayesinde yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını önlüyor. Kurum, düzenli güncellemelerle vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitim ile tatbikatlar düzenliyor.

11 KASIM 2025 BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2025 Salı sabahı Balıkesir'de hissedilen deprem, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıyı daha belirgin hissetti. Sosyal medyada " Balıkesir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi verileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği detaylı şekilde verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliğe dair en güncel bilgileri sunarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.

