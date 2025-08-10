Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ağustos Balıkesir'de az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Güncelleme:
Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem oldu mu son dakika, merkez üssü neresi? Detaylar...

Balıkesir'de deprem mi oldu? Afad ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesir deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem oldu mu son dakika, merkez üssü neresi? Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD son depremler listesi şu şekildedir:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şu şekildedir:

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
